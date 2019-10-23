Вступил в силу закон о планировании законопроектных работ

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом вносятся изменения в Регламент ВР

Законопроект №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о планировании и системности в законотворческой деятельности Верховной рады" в среду, 23 октября, вступил в силу. Ранее закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

В частности, актом вводится планирование законопроектных работ. Согласно ему, по представлению спикера Верховной рады, с учетом предложений комитетов, парламент утверждает план законопроектных работ ВР, который включает перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и лиц, ответственных за разработку законопроекта; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов.

При этом план законопроектных работ Рады должен учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии парламент.

Напомним, во вторник закон был опубликован. Так, 21 октября закон подписал глава государства Владимир Зеленский, а 9 октября законопроект одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

Как писало РБК-Украина ранее, данный проект закона во втором чтении ВР одобрила 3 октября. А в первом чтении проект был принят 13 сентября.