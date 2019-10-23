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Набув чинності закон про планування законопроектних робіт

Новини » Політика    23.10.2019 - 10:26
Набув чинності закон про планування законопроектних робіт
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом вносяться зміни до Регламенту ВР

Законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про планування і системність у законотворчій діяльності Верховної ради" в середу, 23 жовтня, набув чинності. Раніше закон був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Зокрема, актом запроваджується планування законопроектних робіт. Згідно з ним, за поданням спікера Верховної ради, з урахуванням пропозицій комітетів, парламент затверджує план законопроектних робіт ВР, який включає перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні терміни і осіб, відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення і розгляду законопроектів.

При цьому план законопроектних робіт Ради повинен враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії парламенту.

Нагадаємо, у вівторок закон був опублікований. Так, 21 жовтня закон підписав глава держави Володимир Зеленський, а 9 жовтня законопроект схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, даний проект закону в другому читанні ВР схвалила 3 ​​жовтня. А в першому читанні проект був прийнятий 13 вересня.

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