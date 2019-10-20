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Набув чинності закон про скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів

Новини » Політика    20.10.2019 - 09:06
Набув чинності закон про скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Закон "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" скасовано

Закон "Про визнання таким, що втратив силу, закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" набув чинності у неділю, 20 жовтня.

Таким чином, скасований відповідний закон "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Документом також вносяться зміни в закон "Про приватизацію державного та комунального майна" в частині визначення критеріїв об'єктів, що не підлягають приватизації, зокрема, встановлюється, що об'єкти права держвласності, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, крім пункту 1 розділу II документа, який вводиться у дію одночасно з введенням в дію Кодексу України про процедури банкрутства.

Як писало РБК-Україна раніше, 17 жовтня цей проект закону підписав президент Володимир Зеленський, а 9 жовтня проект схвалив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Верховна рада України від 2 жовтня прийняла в другому читанні відповідний законопроект №1054-1, за документ проголосували 250 нардепів. А 13 вересня Рада прийняла його за основу.

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