Вступил в силу закон о невключении дезертиров в численность ВСУ

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

18 октября проект закона подписал президент

Законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы, в частности регулируется вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины, вступил в силу в воскресенье, 20 октября.

Документ признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, которые дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ. При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект президент Владимир Зеленский подписал в пятницу, 18 октября, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. До этого документ одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, 20 сентября Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы. За него проголосовали 275 нардепов.

Во втором чтении документ приняли 3 октября, за него проголосовали 287 нардепов.