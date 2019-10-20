Набув чинності закон про невключення дезертирів у чисельність ЗСУ

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

18 жовтня проект закону підписав президент

Законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби, зокрема регулюється питання включення дезертирів у чисельність Збройних сил України, набув чинності в неділю, 20 жовтня.

Документ визнає військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, які дезертирували із ЗСУ та інших формувань чи добровільно здалися у полон, такими, що не входять у чисельність ЗСУ. При цьому в разі винесення судом виправдувального вироку передбачено відновити таким військовим всі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту.

Як писало РБК-Україна раніше, даний законопроект президент Володимир Зеленський підписав у п'ятницю, 18 жовтня, про що свідчать дані на сайті Верховної ради. До цього документ схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби. За нього проголосували 275 нардепів.

У другому читанні документ прийняли 3 жовтня, за нього проголосували 287 нардепів.