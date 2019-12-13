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Вступил в силу закон о направлении 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"

Новости » Политика     13.12.2019 - 08:16
Вступил в силу закон о направлении 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Средства направят на строительство современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Вступил в силу закон о направлении 200 миллионов гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Документ в четверг был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документом предусматривается увеличить расходы на строительство диагностического комплекса "Охматдет" за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" на сумму 200 миллионов гривен.

В пояснительной записке к проекту подчеркивалось, что в государственном бюджете на 2019 год Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабмина по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" предусмотрены расходы в объеме 200 млн гривен. Однако расходы по указанной бюджетной программе в 2019 году не осуществлялись и не будут использованы до конца года. В связи с чем средства направят на строительство корпуса "Охматдета".

Напомним, глава государства Владимир Зеленский одобрил данный проект закона 11 декабря. А в четверг, 12 декабря, документ был обнародован в парламентской газете "Голос Украины".

Так, Верховная рада ранее приняла проект закона №2505 авторства главы государства, за закон проголосовали 357 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Зеленский предложил Верховной раде направить 200 млн гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

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