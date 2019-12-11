Президент одобрил направление 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Средства будут направлены на строительство современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Президент Владимир Зеленский одобрил проект закона №2505 о направлении 200 миллионов гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

В частности, законом предусматривается увеличить расходы на строительство диагностического комплекса "Охматдет" за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" на сумму 200 миллионов гривен.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что в государственном бюджете на 2019 год Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабмина по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" предусмотрены расходы в объеме 200 млн гривен. Однако расходы по указанной бюджетной программе в 2019 году не осуществлялись и не будут использованы до конца года. В связи с чем средства направят на строительство корпуса "Охматдета".

Напомним, Рада приняла проект закона №2505 авторства главы государства Владимира Зеленского, за закон проголосовали 357 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Зеленский предложил Верховной раде направить 200 млн гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Так, в январе Владимир Гройсман, который занимал на тот момент должность главы правительства, заявлял, что строительство нового корпуса детской клинической больницы "Охматдет" завершится в 2019 году.