ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент одобрил направление 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"

Новости » Политика     11.12.2019 - 14:31
Президент одобрил направление 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Средства будут направлены на строительство современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Президент Владимир Зеленский одобрил проект закона №2505 о направлении 200 миллионов гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Президент одобрил направление 200 млн гривен на строительство корпуса &quot;Охматдета&quot;

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

В частности, законом предусматривается увеличить расходы на строительство диагностического комплекса "Охматдет" за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" на сумму 200 миллионов гривен.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что в государственном бюджете на 2019 год Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабмина по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" предусмотрены расходы в объеме 200 млн гривен. Однако расходы по указанной бюджетной программе в 2019 году не осуществлялись и не будут использованы до конца года. В связи с чем средства направят на строительство корпуса "Охматдета".

Напомним, Рада приняла проект закона №2505 авторства главы государства Владимира Зеленского, за закон проголосовали 357 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Зеленский предложил Верховной раде направить 200 млн гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Так, в январе Владимир Гройсман, который занимал на тот момент должность главы правительства, заявлял, что строительство нового корпуса детской клинической больницы "Охматдет" завершится в 2019 году.

Президент подписал свой закон об отмене госмонополии на производство спирта Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс
Новости Украины Владимир ЗеленскийОхматдет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь