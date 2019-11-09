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Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019

Новости » Финансы     09.11.2019 - 08:08
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Законом выделяется миллиард гривен на шахтеров

Закон "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" в субботу, 9 ноября, вступил в силу. Вчера он был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Документом предусматривается дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Также повышается денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах.

Законом нормируются зачисления в специальный фонд конфискованных средств, которые поступили в объеме 1 млрд 560,1 млн гривен по состоянию на 1 октября. В частности, Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение из этой суммы будет направлено 524 млн гривен, а Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривен по приоритетным направлениям развития дорог государственного значения.

Как писало РБК-Украина ранее,7 ноября документ подписал глава государства Владимир Зеленский. На следующий день закон был опубликован в "Голосе Украины".

Так, 31 октября парламент одобрил изменения в бюджет-2019 во втором чтении. А в первом чтении Рада поддержала данный законопроект 18 октября.

Напомним, Кабмин одобрил и передал в ВР проект изменений в бюджет-2019. В нем было предусмотрено снижение плана доходов бюджета на 2019 год на 20,4 млрд грн из-за уменьшения плановых поступлений от НДС и импортные товары и ввозной пошлины вследствие укрепления гривны к доллару США и евро.

Отметим, 12 октября Кабмин одобрил решение, согласно которому на погашение долга по заработной плате перед шахтерами будет выделен один миллиард гривен.

Опубликованы изменения в бюджет-2019 Зеленский одобрил изменения в бюджет-2019
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