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Вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбудой

НовостиПолитика    29.06.2018 - 22:03
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Соответствующее соглашение было подписано в Вашингтоне 5 февраля 2018 года

В пятницу, 29 июня 2018 года, вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбудой. Соответствующее соглашение о безвизовом режиме было подписано 5 февраля 2018 года в Вашингтоне (США).

Так, департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины 20 июня анонсировал вступление в силу безвиза.

 

29 червня 2018 року набирає чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Антигуа і Барбуди про взаємне...

Опубліковано Департамент консульської служби МЗС України Середа, 20 червня 2018 р.

В частности, согласно документу, украинцы, имеющие действующие проездные документы, могут прибыть в Антигуа и Барбуду без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней. А если продолжительность поездки превышает этот срок, они должны получить визы в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на ее территорию.

Напомним, ранее глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина рассчитывает на паритетность в вопросе упрощенного визового режима с Великобританией.

Украина открывает визовые центры в 8 городах РФ и других странах С начала действия "безвиза" в страны ЕС не пустили около 40 тыс. украинцев, - Госпогранслужба
Теги публикации: МИД Украины, Безвизовый режим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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