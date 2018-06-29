Соответствующее соглашение было подписано в Вашингтоне 5 февраля 2018 года

В пятницу, 29 июня 2018 года, вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбудой. Соответствующее соглашение о безвизовом режиме было подписано 5 февраля 2018 года в Вашингтоне (США).

Так, департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины 20 июня анонсировал вступление в силу безвиза.

29 червня 2018 року набирає чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Антигуа і Барбуди про взаємне... Опубліковано Департамент консульської служби МЗС України Середа, 20 червня 2018 р.

В частности, согласно документу, украинцы, имеющие действующие проездные документы, могут прибыть в Антигуа и Барбуду без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней. А если продолжительность поездки превышает этот срок, они должны получить визы в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на ее территорию.

Напомним, ранее глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина рассчитывает на паритетность в вопросе упрощенного визового режима с Великобританией.