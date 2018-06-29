Відповідна угода була підписана у Вашингтоні 5 лютого 2018 року

У п'ятницю, 29 червня 2018 року, набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбудою. Відповідна угода про безвізовий режим була підписана 5 лютого 2018 року у Вашингтоні (США).

Так, департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України 20 червня анонсував набуття чинності безвізу.

29 червня 2018 року набирає чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Антигуа і Барбуди про взаємне... Опубліковано Департамент консульської служби МЗС України Середа, 20 червня 2018 р.

Зокрема, згідно з документом, українці, які мають чинні проїзні документи, можуть прибути до Антигуа і Барбуди без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів. А якщо тривалість поїздки перевищує цей термін, вони мають отримати візи в найближчому дипломатичному представництві або консульській установі Антигуа і Барбуди перед в’їздом на її територію.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що Україна розраховує на паритетність у питанні спрощеного візового режиму з Великою Британією.