Чтобы не вступать в войну. Беларусь возобновила контакты с Западом, - Арестович

Правящий режим Беларуси пытается возобновить отношения с западными странами, чтобы не вступать в войну против Украины на стороне РФ.

Советник Ермака поделился информацией, которую украинские власти получили от европейских партнеров. Белорусская верхушка якобы активизировала контакты на Западе.

"Общая канва: "Может, вы не дадите нам пропасть под режимом Путина", "Нам война не нужна" и тому подобное. И здесь народное ополчение. По моему мнению, это хороший признак, мне нравится. Это значит, что он "петляет" , и это уже очень хорошо. Потому что на фоне угрозы вторжения Беларуси это петляние демонстрирует, что его вероятность очень занижена", – рассказал Арестович.

Тем временем самопровозглашенный белорусский лидер Лукашенко поручил Минобороны создать "народное ополчение". Министр обороны уже пообещал вооружить вспомогательное войско из гражданских.