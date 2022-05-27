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Чтобы не вступать в войну. Беларусь возобновила контакты с Западом, - Арестович

Новина українською →
Киев, Пятница 27 мая 2022 23:08
Чтобы не вступать в войну. Беларусь возобновила контакты с Западом, - Арестович Фото: Алексей Арестович (24tv.ua)
Автор: Антон Федорцив

Правящий режим Беларуси пытается возобновить отношения с западными странами, чтобы не вступать в войну против Украины на стороне РФ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

Советник Ермака поделился информацией, которую украинские власти получили от европейских партнеров. Белорусская верхушка якобы активизировала контакты на Западе.

"Общая канва: "Может, вы не дадите нам пропасть под режимом Путина", "Нам война не нужна" и тому подобное. И здесь народное ополчение. По моему мнению, это хороший признак, мне нравится. Это значит, что он "петляет" , и это уже очень хорошо. Потому что на фоне угрозы вторжения Беларуси это петляние демонстрирует, что его вероятность очень занижена", – рассказал Арестович.

Тем временем самопровозглашенный белорусский лидер Лукашенко поручил Минобороны создать "народное ополчение". Министр обороны уже пообещал вооружить вспомогательное войско из гражданских.

К слову, в Офисе президента назвали самоубийством возможное вступление армии Беларуси на территорию Украины.

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