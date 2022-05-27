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Щоб не вступати у війну. Білорусь відновила контакти із Заходом, - Арестович

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 23:08
Щоб не вступати у війну. Білорусь відновила контакти із Заходом, - Арестович Фото: Олексій Арестович (24tv.ua)
Автор: Антон Федорців

Панівний режим Білорусі намагається відновити взаємини із західними країнами, щоб не вступати у війну проти України на боці РФ.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

Радник Єрмака поділився інформацією, яку українська влада отримала від європейських партнерів. Білоруська верхівка нібито активізувала контакти на Заході.

"Загальна канва: "Може ви не дасте нам пропасти під режимом Путіна", "Нам війна не потрібна" і тому подібне. І тут народне ополчення. На мою думку, це гарна ознака, мені подобається. Це означає, що він "петляє", і це вже дуже добре. Бо на тлі загрози вторгнення Білорусі оце петляння демонструє, що його ймовірність дуже занижена", – розповів Арестович.

Тим часом самопроголошений білоруський лідер Лукашенко доручив Міноборони створити "народне ополчення". Міністр оборони вже пообіцяв озброїти допоміжне військо з цивільних.

До слова, в Офісі президента назвали самогубством можливий вступ армії Білорусі на територію України.

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