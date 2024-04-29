Вступ України та Молдови до ЄС: посол розповів, чи оцінюватимуть прогрес країн разом

Вступ України до ЄС

У грудні 2023 року лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі дали добро на початок переговорів про вступ України до блоку.

Офіційний початок переговорів поки що не відбувся. Зокрема, відбувався скринінг українського законодавства на відповідність європейським вимогам, а також розроблялася переговорна рамка.

У березні 2024 року Єврокомісія схвалила цю переговорну рамку для України.

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина в середині квітня заявила, що очікується затвердження рамки і перша міжурядова конференція (яка офіційно запустить переговорний процес) у другій половині червня 2024 року.

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