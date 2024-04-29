UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вступ України та Молдови до ЄС: посол розповів, чи оцінюватимуть прогрес країн разом

Фото: посол ЄС у Молдові Яніс Мажейкс (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Коли Україна і Молдова почнуть переговори про вступ до ЄС, то їхній прогрес розглядатимуть окремо, попри те, що країни отримали статус кандидатів одночасно.

Про це заявив посол ЄС у Молдові Яніс Мажейкс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EVZ.

"Щойно почнуться переговори, це будуть індивідуальні процеси, буде дуже ретельний розгляд Молдови та України по суті. Це не буде, наприклад, країна досягла успіху в декількох розділах чи ні, це буде аналізуватися по суті", - заявив він.

Водночас посол заявив, що Молдова виконала важливі умови, рекомендовані Брюсселем, але є й недоліки, особливо в галузі правосуддя. Так, досі не призначено генерального прокурора, а склад Вищої судової палати не укомплектовано.

Вступ України до ЄС

У грудні 2023 року лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі дали добро на початок переговорів про вступ України до блоку.

Офіційний початок переговорів поки що не відбувся. Зокрема, відбувався скринінг українського законодавства на відповідність європейським вимогам, а також розроблялася переговорна рамка.

У березні 2024 року Єврокомісія схвалила цю переговорну рамку для України.

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина в середині квітня заявила, що очікується затвердження рамки і перша міжурядова конференція (яка офіційно запустить переговорний процес) у другій половині червня 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзМолдоваВступ в ЄС