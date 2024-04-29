Вступление Украины и Молдовы в ЕС: посол рассказал, будут ли оценивать прогресс стран вместе

Вступление Украины в ЕС

В декабре 2023 года лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе дали добро на начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Официальное начало переговоров пока не состоялось. В частности, происходил скрининг украинского законодательства на соответствие европейским требованиям, а также разрабатывалась переговорная рамка.

В марте 2024 года Еврокомиссия одобрила эту переговорную рамку для Украины.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в середине апреля заявила, что ожидается утверждение рамки и первая межправительственная конференция (которая официально запустит переговорный процесс) во второй половине июня 2024 года.

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