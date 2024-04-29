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Вступление Украины и Молдовы в ЕС: посол рассказал, будут ли оценивать прогресс стран вместе

Фото: посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Когда Украина и Молдова начнут переговоры о вступлении в ЕС, то их прогресс будет рассматриваться отдельно, несмотря на то, что страны получили статус кандидатов одновременно.

Об этом заявил посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EVZ.

"Как только начнутся переговоры, это будут индивидуальные процессы, будет очень тщательное рассмотрение Молдовы и Украины по существу. Это не будет, например, страна преуспела в нескольких разделах или нет, это будет анализироваться по существу", - заявил он. 

При этом посол заявил, что Молдова выполнила важные условия, рекомендованные Брюсселем, но есть и недостатки, особенно в области правосудия. Так, до сих пор не назначен генеральный прокурор, а состав Высшей судебной палаты не укомплектован.

Вступление Украины в ЕС

В декабре 2023 года лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе дали добро на начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Официальное начало переговоров пока не состоялось. В частности, происходил скрининг украинского законодательства на соответствие европейским требованиям, а также разрабатывалась переговорная рамка.

В марте 2024 года Еврокомиссия одобрила эту переговорную рамку для Украины.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в середине апреля заявила, что ожидается утверждение рамки и первая межправительственная конференция (которая официально запустит переговорный процесс) во второй половине июня 2024 года.

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