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Вступ України та Молдови до ЄС: посол розповів, чи оцінюватимуть прогрес країн разом

Понеділок 29 квітня 2024 10:59
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Вступ України та Молдови до ЄС: посол розповів, чи оцінюватимуть прогрес країн разом Фото: посол ЄС у Молдові Яніс Мажейкс (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Коли Україна і Молдова почнуть переговори про вступ до ЄС, то їхній прогрес розглядатимуть окремо, попри те, що країни отримали статус кандидатів одночасно.

Про це заявив посол ЄС у Молдові Яніс Мажейкс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EVZ.

"Щойно почнуться переговори, це будуть індивідуальні процеси, буде дуже ретельний розгляд Молдови та України по суті. Це не буде, наприклад, країна досягла успіху в декількох розділах чи ні, це буде аналізуватися по суті", - заявив він.

Водночас посол заявив, що Молдова виконала важливі умови, рекомендовані Брюсселем, але є й недоліки, особливо в галузі правосуддя. Так, досі не призначено генерального прокурора, а склад Вищої судової палати не укомплектовано.

Вступ України до ЄС

У грудні 2023 року лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі дали добро на початок переговорів про вступ України до блоку.

Офіційний початок переговорів поки що не відбувся. Зокрема, відбувався скринінг українського законодавства на відповідність європейським вимогам, а також розроблялася переговорна рамка.

У березні 2024 року Єврокомісія схвалила цю переговорну рамку для України.

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина в середині квітня заявила, що очікується затвердження рамки і перша міжурядова конференція (яка офіційно запустить переговорний процес) у другій половині червня 2024 року.

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