Вступление Украины и Молдовы в ЕС: посол рассказал, будут ли оценивать прогресс стран вместе
Когда Украина и Молдова начнут переговоры о вступлении в ЕС, то их прогресс будет рассматриваться отдельно, несмотря на то, что страны получили статус кандидатов одновременно.
Об этом заявил посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EVZ.
"Как только начнутся переговоры, это будут индивидуальные процессы, будет очень тщательное рассмотрение Молдовы и Украины по существу. Это не будет, например, страна преуспела в нескольких разделах или нет, это будет анализироваться по существу", - заявил он.
При этом посол заявил, что Молдова выполнила важные условия, рекомендованные Брюсселем, но есть и недостатки, особенно в области правосудия. Так, до сих пор не назначен генеральный прокурор, а состав Высшей судебной палаты не укомплектован.
Вступление Украины в ЕС
В декабре 2023 года лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе дали добро на начало переговоров о вступлении Украины в блок.
Официальное начало переговоров пока не состоялось. В частности, происходил скрининг украинского законодательства на соответствие европейским требованиям, а также разрабатывалась переговорная рамка.
В марте 2024 года Еврокомиссия одобрила эту переговорную рамку для Украины.
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в середине апреля заявила, что ожидается утверждение рамки и первая межправительственная конференция (которая официально запустит переговорный процесс) во второй половине июня 2024 года.
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