Вступление Украины и Молдовы в ЕС: посол рассказал, будут ли оценивать прогресс стран вместе

Когда Украина и Молдова начнут переговоры о вступлении в ЕС, то их прогресс будет рассматриваться отдельно, несмотря на то, что страны получили статус кандидатов одновременно.

Об этом заявил посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EVZ.

"Как только начнутся переговоры, это будут индивидуальные процессы, будет очень тщательное рассмотрение Молдовы и Украины по существу. Это не будет, например, страна преуспела в нескольких разделах или нет, это будет анализироваться по существу", - заявил он. При этом посол заявил, что Молдова выполнила важные условия, рекомендованные Брюсселем, но есть и недостатки, особенно в области правосудия. Так, до сих пор не назначен генеральный прокурор, а состав Высшей судебной палаты не укомплектован.