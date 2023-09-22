Вступ України припинить "сонну сієсту" у питанні розширення ЄС, - Боррель

Вступ України до Європейського союзу зруйнує глухий кут у питанні розширення блоку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю The Guardian.
За словами чиновника, він не вірить, що суперечки України із західними сусідами щодо експорту зерна стануть провісниками конфліктів, коли наша країна вступить до Євросоюзу.
При цьому Боррель зазначив, що шлях України в ЄС буде непростим, оскільки вона перебуває у стані війни, має ще провести багато реформ. Цей процес буде тривалим.
Як зазначив дипломат, членство України означатиме кінець для "сонної сієсти" (післяобідній сон, який є традицією в окремих країнах зі спекотним кліматом) щодо розширення ЄС.
"Протягом багатьох років існував своєрідний глухий кут, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку", - додав він.
Варто зауважити, що Європейський Союз уже не розширювався 10 років. Остання країна, яка стала членом блоку, була Хорватія. Це сталося у 2013 році.
При цьому до неї - у 2007 році - членами ЄС стали одразу 10 країн: Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Естонія. Болгарія та Румунія.
У 2022 році Україна та Молдова набули статусу кандидата на вступ до ЄС. Наша країна розраховує, що переговори щодо вступу розпочнуться вже до кінця цього року.
За словами міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Україна стане членом ЄС протягом 2 років.
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