Вступление Украины прекратит "сонную сиесту" в вопросе расширения ЕС, - Боррель

По словам чиновника, он не верит, что споры Украины с западными соседями насчет экспорта зерна станут предвестниками конфликтов, когда наша страна вступит в Евросоюз.

При этом Боррель отметил, что путь Украины в ЕС будет непростым, поскольку она находится в состоянии войны, должна еще провести много реформ. Этот процесс будет длительным.

Как отметил дипломат, членство Украины будет означать конец для "сонной сиесты" (послеобеденный сон, который является традицией в отдельных странах с жарким климатом) относительно расширения ЕС.

"В течение многих лет существовал своеобразный тупик, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику", - добавил он.

Расширение Евросоюза

Стоит заметить, что Европейский союз не расширялся уже 10 лет. Последней страной, которая стала членом блока, была Хорватия. Это произошло в 2013 году.

При этом до нее - в 2007 году - членами ЕС стали сразу 10 стран: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Болгария и Румыния.

В 2022 году Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в ЕС. Наша страна рассчитывает, что переговоры по вступлению начнутся уже до конца этого года.

По словам министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Украина станет членом ЕС в течение 2 лет.