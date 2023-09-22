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Вступление Украины прекратит "сонную сиесту" в вопросе расширения ЕС, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вступление Украины в Европейский союз разрушит тупик в вопросе расширения блока.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью The Guardian.

По словам чиновника, он не верит, что споры Украины с западными соседями насчет экспорта зерна станут предвестниками конфликтов, когда наша страна вступит в Евросоюз. 

При этом Боррель отметил, что путь Украины в ЕС будет непростым, поскольку она находится в состоянии войны, должна еще провести много реформ. Этот процесс будет длительным. 

Как отметил дипломат, членство Украины будет означать конец для "сонной сиесты" (послеобеденный сон, который является традицией в отдельных странах с жарким климатом) относительно расширения ЕС.

"В течение многих лет существовал своеобразный тупик, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику", - добавил он.

Расширение Евросоюза

Стоит заметить, что Европейский союз не расширялся уже 10 лет. Последней страной, которая стала членом блока, была Хорватия. Это произошло в 2013 году. 

При этом до нее - в 2007 году - членами ЕС стали сразу 10 стран: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Болгария и Румыния.

В 2022 году Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в ЕС. Наша страна рассчитывает, что переговоры по вступлению начнутся уже до конца этого года. 

По словам министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Украина станет членом ЕС в течение 2 лет

 

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Жозеп БоррельЕвросоюзВступление в ЕС