Вступ України в НАТО не становить загрози для інших країн, - глава МЗС Фінляндії
Вступ України в НАТО не становить загрози для інших країн. Розширення альянсу відбувається за бажанням демократичних країн і не має агресивного характеру.
Про це заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".
Міністр закордонних справ Фінляндії зазначила, що НАТО розширюється, коли вільні народи приймають рішення про приєднання до альянсу.
"Ми дуже чітко дали зрозуміти в наших повідомленнях, не лише американській аудиторії й майбутньому президенту (США Дональду, - ред.) Трампу та його команді, що з боку НАТО немає ніякої загрози. Це дуже схоже на давно використовуваний Росією наратив звинувачення НАТО або так званого "розширення НАТО" у власній агресії", - сказала Валтонен.
Вона також зазначила, що розширення НАТО не має агресивного характеру. Український народ має право самостійно вирішувати своє майбутнє, і в разі бажання вступити в НАТО це не буде загрозою для жодної з країн.
"І це одного дня, сподіваюсь, в найближчому майбутньому станеться і з українським народом, якщо він так вирішить. І це знову не є загрозою для будь-кого", - підкреслила вона.
Нагадаємо, що вчора, 7 січня Трамп під час пресконференції заявив, що він нібито розуміє, чому Росія напала на Україну.
Він зазначив, що раніше США не підтримували ідею членства України в НАТО, але адміністрація президента Джо Байдена змінила цю позицію, що могло викликати занепокоєння Росії.
Однак, варто зазначити, що соціологи встигли спростувати тезу Трампа про причини нападу Путіна на Україну.
Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський вже відреагував на дану заяву. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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