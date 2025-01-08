Вступ України в НАТО не становить загрози для інших країн, - глава МЗС Фінляндії

Вступ України в НАТО не становить загрози для інших країн. Розширення альянсу відбувається за бажанням демократичних країн і не має агресивного характеру.

Про це заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ми Україна ".

Міністр закордонних справ Фінляндії зазначила, що НАТО розширюється, коли вільні народи приймають рішення про приєднання до альянсу.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти в наших повідомленнях, не лише американській аудиторії й майбутньому президенту (США Дональду, - ред.) Трампу та його команді, що з боку НАТО немає ніякої загрози. Це дуже схоже на давно використовуваний Росією наратив звинувачення НАТО або так званого "розширення НАТО" у власній агресії", - сказала Валтонен.

Вона також зазначила, що розширення НАТО не має агресивного характеру. Український народ має право самостійно вирішувати своє майбутнє, і в разі бажання вступити в НАТО це не буде загрозою для жодної з країн.

"І це одного дня, сподіваюсь, в найближчому майбутньому станеться і з українським народом, якщо він так вирішить. І це знову не є загрозою для будь-кого", - підкреслила вона.