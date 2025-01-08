Вступление Украины в НАТО не представляет угрозы для других стран, - глава МИД Финляндии

Вступление Украины в НАТО не представляет угрозы для других стран. Расширение альянса происходит по желанию демократических стран и не имеет агрессивного характера.

Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина ".

Министр иностранных дел Финляндии отметила, что НАТО расширяется, когда свободные народы принимают решение о присоединении к альянсу.

"Мы очень четко дали понять в наших сообщениях, не только американской аудитории и будущему президенту (США Дональду, - ред.) Трампу и его команде, что со стороны НАТО нет никакой угрозы. Это очень похоже на давно используемый Россией нарратив обвинения НАТО или так называемого "расширения НАТО" в собственной агрессии", - сказала Валтонен.

Она также отметила, что расширение НАТО не имеет агрессивного характера. Украинский народ имеет право самостоятельно решать свое будущее, и в случае желания вступить в НАТО это не будет угрозой ни для одной из стран.

"И это однажды, надеюсь, в ближайшем будущем произойдет и с украинским народом, если он так решит. И это опять не является угрозой для кого-либо", - подчеркнула она.