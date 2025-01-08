Вступление Украины в НАТО не представляет угрозы для других стран, - глава МИД Финляндии
Вступление Украины в НАТО не представляет угрозы для других стран. Расширение альянса происходит по желанию демократических стран и не имеет агрессивного характера.
Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Мы Украина".
Министр иностранных дел Финляндии отметила, что НАТО расширяется, когда свободные народы принимают решение о присоединении к альянсу.
"Мы очень четко дали понять в наших сообщениях, не только американской аудитории и будущему президенту (США Дональду, - ред.) Трампу и его команде, что со стороны НАТО нет никакой угрозы. Это очень похоже на давно используемый Россией нарратив обвинения НАТО или так называемого "расширения НАТО" в собственной агрессии", - сказала Валтонен.
Она также отметила, что расширение НАТО не имеет агрессивного характера. Украинский народ имеет право самостоятельно решать свое будущее, и в случае желания вступить в НАТО это не будет угрозой ни для одной из стран.
"И это однажды, надеюсь, в ближайшем будущем произойдет и с украинским народом, если он так решит. И это опять не является угрозой для кого-либо", - подчеркнула она.
Напомним, что вчера, 7 января Трамп во время пресс-конференции заявил, что он якобы понимает, почему Россия напала на Украину.
Он отметил, что ранее США не поддерживали идею членства Украины в НАТО, но администрация президента Джо Байдена изменила эту позицию, что могло вызвать беспокойство России.
Однако, стоит отметить, что социологи успели опровергнуть тезис Трампа о причинах нападения Путина на Украину.
Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на данное заявление. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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