Вступ України до НАТО стане гарантією стійкого миру для неї, - Столтенберг

Столтенберг нагадав про те, що Україна поки що не може отримати запрошення до НАТО доти, доки триває активна стадія війни. За його словами, важливо дивитись далі цієї війни, оскільки коли вона завершиться, тим чи іншим шляхом, у найближчому чи більш віддаленому майбутньому - необхідно забезпечити неповторення цієї історії.

Генеральний секретар НАТО наголосив на тому, що російська агресія проти України розпочалась не минулого року, а набагато раніше. Спочатку відбулась окупація Криму, після чого у 2014 році росіяни увійшли на Донбас. Тоді ж були укладені Мінські домовленості про припинення вогню, які російські терористи регулярно порушували. Вже у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.

"Якщо зараз будуть завершені бої, ми маємо бути впевнені, що це дійсно буде зупинення війни. Це означає, що мають бути рамкові умови, які гарантуватимуть безпеку і територіальну цілісність, дотримання кордонів України. Безумовно, членство в НАТО є одним із шляхів, щоб цього досягти. Є також певні двосторонні домовленості. Але тим чи іншим шляхом є необхідність у гарантіях. Це означає, що це взаємопов’язані речі - членство в НАТО, завершення війни та забезпечення тривалого миру після війни", - наголосив Столтенберг.

Вступ України до НАТО

Україна бажала отримати запрошення вступу до НАТО під час саміту у Вільнюсі, який пройшов у липні поточного року. Київ розуміє, що зможе приєднатись до Альянсу лише після завершення бойових дій, втім планував отримати своєрідний політичний сигнал від союзників.

Столтенберг відзначав, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Зокрема країни-члени НАТО, під час саміту, погодились, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою.