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Вступ України до НАТО можливий лише після закінчення війни з РФ, - МЗС Італії

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Вівторок 11 липня 2023 00:46
Вступ України до НАТО можливий лише після закінчення війни з РФ, - МЗС Італії
Автор: Антон Малиновський

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна зможе вступити до НАТО лише після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Я вважаю, що правильний вибір - дати почати працювати Раді Україна-НАТО, щоб підготувати ґрунт для майбутнього членства України, яке обов’язково має відбутися після війни", - заявив він.

Вступ України до НАТО

Членство України в НАТО все активніше обговорюється напередодні саміту Альянсу, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. За словами глави українського МЗС Дмитра Кулеби, держави-члени НАТО досягли консенсусу щодо цього питання.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Ще однією темою саміту стануть гарантії безпеки для України до того часу, як вона стане повноправним членом Альянсу.

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НАТО Італія
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