Вступ України до НАТО: американський генерал оцінив перспективи

"Мені завжди приємно чути, коли люди кажуть: питання не в тому, чи дозволить НАТО приєднання України, а в тому, чи дозволить Україна приєднання НАТО", - сказав він.

За його словами, питання вступу зрештою стає політичним рішенням.

"З погляду військового потенціалу та військових стандартів Україна більш ніж здатна досягти не лише боєздатності НАТО, а й вимог для членства в НАТО. Вони це продемонстрували. Вони мають ще кілька областей, які вони мають покращити, щоб бути повністю сумісними з НАТО. Тож у військовому відношенні я не бачу у цьому проблеми", - додав генерал.

Проте, зазначив Болдвін, політика залишається під питанням, тому це ще одна з тих червоних ліній, про які всі турбуються.

"Але це не було проблемою для Швеції чи Фінляндії. Так що я, як і раніше, дуже-дуже оптимістично налаштований щодо здатності України досягти оперативної сумісності з НАТО, і я, як і раніше, дуже сподіваюся на можливість набуття членства", - вважає генерал.