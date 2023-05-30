Вступление Украины в НАТО: американский генерал оценил перспективы

В военном отношении Украина способна достичь требований для членства в НАТО. Однако остаются политические вопросы.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин, до лета прошлого года командовавший Национальной гвардией Калифорнии.
"Мне всегда приятно слышать, когда люди говорят: вопрос не в том, разрешит ли НАТО присоединение Украины, а в том, разрешит ли Украина присоединение НАТО", - сказал он.
По его словам, вопрос вступления в конечном итоге становится политическим решением.
"С точки зрения военного потенциала и военных стандартов Украина более чем способна достичь не только боеспособности НАТО, но и требований для членства в НАТО. Они это продемонстрировали. У них есть еще несколько областей, которые они должны улучшить, чтобы быть полностью совместимыми с НАТО. Так что в военном отношении я не вижу в этом проблемы", - добавил генерал.
Тем не менее, отметил Болдвин, политика остается под вопросом, потому, это еще одна из тех красных линий, о которых все беспокоятся.
"Но это не было проблемой для Швеции или Финляндии. Так что я по-прежнему очень-очень оптимистично настроен в отношении способности Украины достичь оперативной совместимости с НАТО, и я по-прежнему очень надеюсь на возможность получения членства", - считает генерал.
Напомним, вопрос об отношениях Украины с НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе в июле. Подробнее о саммите читайте в материале РБК-Украина "Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса".
Отметим, российское вторжение в Украину привело к тому, что поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до рекордного уровня в истории - 86%.
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