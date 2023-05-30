Вступление Украины в НАТО: американский генерал оценил перспективы

"Мне всегда приятно слышать, когда люди говорят: вопрос не в том, разрешит ли НАТО присоединение Украины, а в том, разрешит ли Украина присоединение НАТО", - сказал он.

По его словам, вопрос вступления в конечном итоге становится политическим решением.

"С точки зрения военного потенциала и военных стандартов Украина более чем способна достичь не только боеспособности НАТО, но и требований для членства в НАТО. Они это продемонстрировали. У них есть еще несколько областей, которые они должны улучшить, чтобы быть полностью совместимыми с НАТО. Так что в военном отношении я не вижу в этом проблемы", - добавил генерал.

Тем не менее, отметил Болдвин, политика остается под вопросом, потому, это еще одна из тех красных линий, о которых все беспокоятся.

"Но это не было проблемой для Швеции или Финляндии. Так что я по-прежнему очень-очень оптимистично настроен в отношении способности Украины достичь оперативной совместимости с НАТО, и я по-прежнему очень надеюсь на возможность получения членства", - считает генерал.