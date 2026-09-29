У ЄС запропонують важливу реформу, яка може прискорити вступ України, - ЗМІ

Європейська комісія готує реформу, щоб ЄС мав змогу приймати рішення в обхід національних вето. Це спростить вступ нових членів, зокрема України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rapporteur.

Реформа ЄС допоможе вступу України

Європейська комісія запропонує серйозну переробку методів прийняття рішень ЄС. Це робиться для обходу національних вето та запровадження нових гарантій верховенства права. Наразі на порядку денному - вступ до ЄС Чорногорії та Албанії.

Урсула фон дер Ляєн представить план цієї реформи наступного тижня - як підготуватися до розширення Союзу з понад 30 членів без внесення змін до Лісабонського договору ЄС.

Два внутрішні проєкти документів пропонують використовувати правові перехідні положення для скасування вимоги одностайності серед 27 країн протягом численних проміжних етапів вступу країни-кандидата до ЄС.

Цей захід, який вимагатиме одностайного узгодження, може значно пришвидшити процес подання заявок таких країн як Україна, Чорногорія та Північна Македонія. Наразі вони стикаються з блокуванням з боку невеликої кількості членів ЄС.

Нинішні члени ЄС опиратимуться нововведенням, пише видання, бо побоюються втратити своє право вето. Хоча в проєкті передбачено "аварійне гальмо", яке уряд може активувати при загрозі "життєво важливим національним інтересам".

Що пропонується

Комісія пропонує застосовувати нижній поріг кваліфікованої більшості - 15 країн, що представляють дві третини населення блоку.

"У міру розширення Союзу ризик затримки або блокування рішень неминуче зростатиме", - йдеться у внутрішньому документі.

Тому перехідні положення в договорах ЄС дозволяють назавжди змінити правила голосування з певних політичних сфер з одноголосності, коли всі країни можуть скористатися правом національного вето, на голосування кваліфікованою більшістю.

Перешкоди новаціям

Ще одна суперечлива пропозиція означатиме, що лише дві третини країн ЄС отримають європейського комісара після розширення Союзу.

За нинішнього складу Союзу з 27 країн, дев'ять країн повинні були б відмовитися від направлення свого представника до Брюсселя.

Очікується, що це засмутить менші держави-члени, які традиційно стверджували, що їхній вплив у Брюсселі зменшився зі розширенням клубу.

Нові захисні положення

У проєктах документів пропонується, що нових членів можуть тримати на випробувальному терміні десять або довше років. Протягом цього періоду вони будуть під посиленою увагою з боку Брюсселя.

Покарання протягом цього випробувального терміну може містити:

позбавлення їх права голосу в Раді,

фінансові санкції згідно з нещодавно запровадженими "фінансовими" та "інституційними гарантіями".

Нові члени повинні будуть підписати юридично обов'язкове "тимчасове зобов'язання" не блокувати рішення, узгоджені рештою ЄС.

Також будуть збережені стандартні тимчасові гарантії щодо приєднання до ключових сфер політики ЄС.

Ще "фінансова гарантія" дозволить Комісії карати нових членів, якщо вони відступлять від демократичних та судових стандартів.

Нові члени також повинні будуть приєднатися до Європейської прокуратури, яка розслідує шахрайство з коштами ЄС, до вступу.