Вступ України в ЄС: Мережко пояснив рішення Євроради та скільки можуть тривати переговори

"Це величезна перемога, на яку я сподівався, але, чесно кажучи, не думав, що вдасться цього разу. Я думав, що шансів менше ніж 50 відсотків. Я був упевнений, що ми зрештою почнемо ці переговори, але думав, що це станеться не сьогодні. Це не тільки перемога, це і акт справедливості щодо України - нам це коштувало двох революцій і війни, це був наш довгий шлях, який ми пройшли", - заявив він.

За його словами, Україна зараз захищає всю Європу і не прийняти це рішення - це було би актом несправедливості.

Щодо прем'єра Угорщини Віктора Орбана, Мережко вважає, що спрацювали два фактори.

"Інші країни пішли на поступки Орбану, задовольнили його фінансові вимоги. Але був і моральний тиск з боку переважної більшості, майже всіх членів ЄС. І цей моральний тиск зіграв свою роль", - заявив він.

Мережко заявив, що переговори щодо вступу в ЄС можуть тривати декілька років. Нардеп припустив, що у випадку України вони можуть тривати меньше.

"Йдеться про формування переговорної групи, хто буде вести переговори. Ці переговори можуть зайняти декілька років. Є приклади, коли це тривало 4-5 років, я думаю, в нашому випадку це коротше буде", - заявив він.

За його словами, Україні треба буде провести адаптацію правової системи до acquis communautaire, правової системи ЄС, і це включає в себе не тільки тисячі сторінок договорів і інших джерел права ЄС, але й політичні засади, на яких базується ЄС.

"Сподіваюсь, що буде взято до уваги і наша ситуація, ситуація війни в цьому процесі, і це його прискорить. Для нас членство в ЄС - це не тільки питання економічне або престижу, це і питання нашої безпеки і виживання. Бо європейська солідарність є найкращою гарантією проти агресії. На моє особисте бачення, Путін би не наважився на повномасштабний напад, якби Україна була членом ЄС", - заявив він.

Мережко додав, що російський диктатор Володимир Путін боїться європейської солідарності, у нього примітивна психологія гопника, який побачив слабку людину і тероризує її.

"А коли він бачить, що йому дають відсіч, що за цією людиною стоїть солідарність цілої організації, він відступає", - підкреслив нардеп.

Початок переговорів України щодо вступу до ЄС

14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту вирішили підтримати початок переговорів щодо вступу України до блоку.

Раніше була можливість, що Угорщина накладе вето на таку ініціативу, але цього так і не сталося. Журналісти пишуть, що прем’єр Віктор Орбан залишив зал під час голосування.

При цьому президент Європейської Ради Шарль Мішель припустив, що переговори України щодо вступу в ЄС можуть початися вже у березні наступного року.

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