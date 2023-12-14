Вступление Украины в ЕС: Мережко объяснил решение Евросовета и сколько могут длиться переговоры

"Это огромная победа, на которую я надеялся, но, честно говоря, не думал, что удастся на этот раз. Я думал, что шансов меньше 50 процентов. Я был уверен, что мы в конце концов начнем эти переговоры, но думал, что это произойдет не сегодня. Это не только победа, это и акт справедливости в отношении Украины - нам это стоило двух революций и войны, это был наш долгий путь, который мы прошли", - заявил он.

По его словам, Украина сейчас защищает всю Европу и не принять это решение - это было бы актом несправедливости.

По поводу премьера Венгрии Виктора Орбана, Мережко считает, что сработали два фактора.

"Другие страны пошли на уступки Орбану, удовлетворили его финансовые требования. Но было и моральное давление со стороны подавляющего большинства, почти всех членов ЕС. И это моральное давление сыграло свою роль", - заявил он.

Мережко заявил, что переговоры по вступлению в ЕС могут длиться несколько лет. Нардеп предположил, что в случае Украины они могут длиться меньше.

"Речь идет о формировании переговорной группы, кто будет вести переговоры. Эти переговоры могут занять несколько лет. Есть примеры, когда это длилось 4-5 лет, я думаю, в нашем случае это короче будет", - заявил он.

По его словам, Украине надо будет провести адаптацию правовой системы к acquis communautaire, правовой системе ЕС, и это включает в себя не только тысячи страниц договоров и других источников права ЕС, но и политические основы, на которых базируется ЕС.

"Надеюсь, что будет принята во внимание и наша ситуация, ситуация войны в этом процессе, и это его ускорит. Для нас членство в ЕС - это не только вопрос экономический или престижа, это и вопрос нашей безопасности и выживания. Потому что европейская солидарность является лучшей гарантией против агрессии. По моему личному видению, Путин бы не решился на полномасштабное нападение, если бы Украина была членом ЕС", - заявил он.

Мережко добавил, что российский диктатор Владимир Путин боится европейской солидарности, у него примитивная психология гопника, который увидел слабого человека и терроризирует его.

"А когда он видит, что ему дают отпор, что за этим человеком стоит солидарность целой организации, он отступает", - подчеркнул нардеп.

Начало переговоров Украины о вступлении в ЕС

14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита решили поддержать начало переговоров по вступлению Украины в блок.

Раньше была возможность, что Венгрия наложит вето на такую инициативу, но этого так и не произошло. Журналисты пишут, что премьер-министр Виктор Орбан покинул зал во время голосования.

При этом президент Европейского Совета Шарль Мишель предположил, что переговоры Украины о вступлении в ЕС могут начаться уже в марте следующего года.

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