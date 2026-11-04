Вступление Украины в ЕС до 2028 года: Еврокомиссия оценила реформы и назвала требования

Еврокомиссия опубликовала отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС, отметив значительные реформы, несмотря на войну, и выполнение условий для открытия трех переговорных кластеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейской комиссии.

В документе констатируется, что Украина успешно завершила процесс скрининга законодательства и выполнила условия для открытия переговоров по трем из шести переговорных кластеров - "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения".

Киев уже принял ключевые дорожные карты в сфере верховенства права, государственного управления и функционирования демократических институтов.

Отдельную положительную оценку от Еврокомиссии получил план действий по защите прав национальных меньшинств. Ожидается, что вскоре украинская сторона выполнит условия и для открытия остальных трех кластеров.

Главные достижения и результаты реформ

Несмотря на полномасштабную агрессию РФ, в Украине стабильно функционируют демократические институты: парламент продолжает принимать необходимые законы, усилился контроль за правительством, а прямые трансляции заседаний Рады снова стали открытыми.

Существенный прогресс зафиксирован в судебной и антикоррупционной сфере. В частности, принята дорожная карта электронного судопроизводства, а НАБУ, САП и ВАКС продолжают эффективно работать после быстрого восстановления их независимости при поддержке партнеров.

Еврокомиссия также положительно оценила:

макроэкономическую стабильность, стойкость банковской системы и экономический рост;

успехи в цифровизации госуслуг, публичном администрировании и бюджетном планировании;

реформы в сфере образования, науки, культуры и экологии (в частности, закон о климатической политике на пути к нейтральности к 2050 году);

высокий уровень согласованности внешней политики и безопасности Украины с позициями Евросоюза.

Сферы, требующие дальнейших усилий

ЕК отмечает, что часть прошлогодних рекомендаций выполнена лишь частично, поэтому остается актуальной. Это касается, прежде всего, фундаментальных прав, судебной системы и борьбы с коррупцией.

Украина должна ускорить проверку квалификации и заполнения вакансий судей и без задержек заполнить свободные места в Конституционном Суде.

Кроме того, требуется принять изменения для более объективного и прозрачного отбора и увольнения генерального прокурора, а также укрепить антикоррупционные органы и расширить юрисдикцию НАБУ.

Отдельное внимание обратили на ситуацию с парламентской оппозицией. В отчете указано, что оппозиционные депутаты и дальше сталкиваются с ограничениями (в частности, по поездкам за границу или замораживание активов), при этом профильные законодательные инициативы для урегулирования прав оппозиции до сих пор не разработаны.

Сроки и амбиции по вступлению

В отчете отмечается, что украинское правительство поставило цель завершить переговоры о вступлении по всем кластерам до конца 2028 года.

Еврокомиссия полностью поддерживает эту амбицию, однако подчеркивает, что ее достижение потребует от Украины значительного и быстрого ускорения темпов реформ, прежде всего, в секторах верховенства права и противодействия коррупции.