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Україна та Угорщина готують міжурядову комісію через блокування останніх кластерів

17:26 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Роман Кот aimg Олена Бджола
Україна та Угорщина готують міжурядову комісію через блокування останніх кластерів Фото: Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Міжурядова комісія розгляне питання блокування Угорщиною переговорних кластерів. Це необхідно для вступу України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого на брифінгу.

Робота міжурядової комісії

За словами Тихого, у листопаді запрацює міжурядова комісія, зокрема з питання блокування Угорщиною двох останніх переговорних кластерів.

"Наступного місяця, точну дату пізніше повідомимо, буде така міжурядова комісія. Команда зараз працює, готується до цієї зустрічі", - уточнив речник.

Речник зазначив, що спільна комісія України та Угорщини матиме достатньо широкий порядок денний: від економіки до питань захисту прав меншин.

"Ця адженда українсько-угорська там буде обговорена", - уточнив він.

На його думку, це є позитивним знаком - нормалізація відносин та рух вперед - які потрібні Україні.

Тихий подякував угорським партнерам за конструктив та готовність рухатися далі.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна розраховує до кінця року відкрити всі шість переговорних кластерів у межах вступу до ЄC, зазначив міністір закордонних справ Андрій Сибіга.

Наразі політичних перешкод для цього більше немає, зокрема - після врегулювання відносин з Угорщиною.

Крім того, Україна зможе вести перемовини щодо вступу в ЄС ще у двох кластерах. Це "Внутрішній ринок і конкурентоспроможність" та "Інклюзивне зростання".

Також повідомлялося, що 7 жовтня Угорщина дала "зелене світло" переговорам ще у двох кластерах для вступу України в ЄС.

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