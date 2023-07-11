Вступ Швеції до НАТО: Сійярто назвав ратифікацію Угорщиною "технічним питанням"

"Наша позиція щодо Швеції теж зрозуміла: уряд підтримує зв'язок з НАТО, тому ми багато місяців тому подали до парламенту пропозицію з цього питання. Закриття процесу ратифікації - це лише технічне питання", - написав він у Facebook.

Він також зазначив, що позиція Угорщини щодо України зрозуміла: світ в Україні потрібен "якнайшвидше, тому що тільки так можна врятувати людські життя".

Угорщина та вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Наприкінці червня стало відомо, що парламент Угорщини має намір розглянути ратифікацію вступу Швеції до НАТО після літніх канікул. Таким чином, питання обговорять лише восени. При цьому вже на початку липня Сійярто заявив, що Угорщина не затягуватиме ратифікацію вступу Швеції до НАТО, якщо Туреччина змінить свою позицію щодо цього питання.