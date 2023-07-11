Вступление Швеции в НАТО: Сийярто назвал ратификацию Венгрией "техническим вопросом"

"Наша позиция по Швеции тоже понятна: правительство поддерживает связь с НАТО, поэтому мы много месяцев назад представили в парламент предложение по этому вопросу. Закрытие процесса ратификации - это только технический вопрос", - написал он в Facebook.

Он также отметил, что позиция Венгрии по Украине ясна: мир в Украине нужен "как можно скорее, потому что только так можно спасти человеческие жизни".

Венгрия и вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники по Альянсу, кроме Венгрии и Турции.

В конце июня стало известно, что парламент Венгрии намеревается рассмотреть ратификацию вступления Швеции в НАТО после летних каникул. Таким образом, вопрос обсудят только осенью. При этом уже в начале июля Сийярто заявил, что Венгрия не будет затягивать ратификацию вступления Швеции в НАТО, если Турция изменит свою позицию в этом вопросе.