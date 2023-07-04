Угорщина пообіцяла не затягувати ратифікацію членства Швеції в НАТО, але є умова

Угорщина не затягуватиме ратифікацію вступу Швеції в Північноатлантичний альянс, якщо Туреччина змінить свою позицію щодо цього питання.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Глава угорського МЗС провів переговори зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Однією з тем обговорень стала ратифікація членства Швеції в НАТО.

"Якщо відбудеться зрушення (у позиції Туреччини - ред.), то, звичайно, ми дотримаємося обіцянки, що Угорщина не стримуватиме жодну країну в плані (членства в НАТО - ред.)", - заявив Сіярто за підсумками переговорів.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. З того часу її вступ до Альянсу ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вимагав від Швеції покращення відносин між країнами для ратифікації. Будь-яких більш конкретних умов у Будапешті не називали.

Минулого тижня угорські ЗМІ дізналися, що парламент Угорщини переніс розгляд ратифікації вступу Швеції в НАТО на осінь - питання не внесли до порядку денного триденної сесії перед літніми канікулами.