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Вступ Швеції до НАТО: Ердоган відреагував на спалення Корану в Стокгольмі

Туреччина, Вівторок 22 серпня 2023 02:03
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Вступ Швеції до НАТО: Ердоган відреагував на спалення Корану в Стокгольмі Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розповів на якому етапі знаходиться ратифікація заявки Швеції на вступ до НАТО та відреагував на акції зі спаленням Корану в Стокгольмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT.

За словами Ердогана, рішення залежить від турецького парламенту, однак швидкість процесу ратифікації "прямо пропорційна тому, як Швеція виконує свої обіцянки".

"Швеції передусім потрібно захистити вулиці Стокгольма. Якщо вони не захистять, якщо триватимуть атаки на те, що є святим для нас, то їм не варто про щось шкодувати", - сказав лідер Туреччини.

Коран та вступ Швеції до НАТО

Варто зазначити, що останніми місяцями в Швеції відбулося кілька акцій, під час яких спалювали або іншим чином оскверняли священну мусульманську книгу Коран. Через це у Багдаді сотні протестувальників увірвалися в посольство Скандинавської країни та підпалили його.

Шведський уряд заявив, що вивчає можливості законодавчого обмеження проведення подібних демонстрацій.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

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