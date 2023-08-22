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Вступление Швеции в НАТО: Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Стокгольме

Турция, Вторник 22 августа 2023 02:03
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Вступление Швеции в НАТО: Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Стокгольме Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, на каком этапе находится ратификация заявки Швеции на вступление в НАТО и отреагировал на акции с сожжением Корана в Стокгольме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT.

По словам Эрдогана, решение зависит от турецкого парламента, однако скорость ратификации "прямо пропорциональна тому, как Швеция выполняет свои обещания".

"Швеции прежде всего нужно защитить улицы Стокгольма. Если они не защитят, если будут продолжаться атаки на то, что свято для нас, то им не стоит о чем-то сожалеть", - сказал лидер Турции.

Коран и вступление Швеции в НАТО

Следует отметить, что в последние месяцы в Швеции прошло несколько акций, во время которых сжигали или иным образом оскверняли священную мусульманскую книгу Коран. Поэтому в Багдаде сотни протестующих ворвались в посольство Скандинавской страны и подожгли его.

Шведское правительство заявило, что изучает возможности законодательного ограничения проведения подобных демонстраций.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции.

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НАТО Швеция Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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