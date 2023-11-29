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Вступ до НАТО частинами країни: українці висловили своє ставлення до ідеї

Фото: вступ до НАТО лише частини України підтримують лише 40% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі, є неприйнятною для більше половини опитаних (53%) українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас 40% респондентів цілком або скоріше підтримують таку ідею. Відносно частіше на такий крок готові піти мешканці західних регіонів та столиці та люди середнього віку. Натомість жителі сходу, центру та півдня, а також найстарші підтримують цю ідею найменше.

Навіть серед прихильників вступу України до НАТО цю ідею підтримують лише 44%, тоді як 51% - проти.

Нагадаємо, у серпні голова апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україна нібито може приєднатися до НАТО, відмовившись від окупованих Росією територій. Пізніше Єнссен заявив, що його слова були помилкою.

Опитування було проведене 22-23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, станом на кінець листопада 78% опитаних проголосували би за вступ України до ЄС у разі проведення такого референдуму, що дещо менше ніж у липні цього року (85%). Підтримка вступу держави до НАТО має також тенденцію до зниження і становить 77% (в липні було 83%).

За даними опитування КМІС, 54% українців вважають, що наразі більший пріоритет - членство в НАТО. Віддають перевагу членству в ЄС - 24% респондентів. Два найбільших мотиви вступу України в ЄС - це забезпечення довгострокової безпеки (59%) і економічних перспектив (57%).

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