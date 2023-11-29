Вступление в НАТО частями страны: украинцы выразили свое отношение к идее

В то же время 40% респондентов полностью или скорее поддерживают такую идею. Относительно чаще на такой шаг готовы пойти жители западных регионов и столицы и среднего возраста. Между тем жители востока, центра и юга, а также старшие поддерживают эту идею меньше.

Даже среди сторонников вступления Украины в НАТО эту идею поддерживают только 44%, в то время как 51% против.

Напомним, в августе глава аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина якобы может присоединиться к НАТО, отказавшись от оккупированных Россией территорий. Позже Йенсен заявил, что его слова были ошибкой.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 года среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.