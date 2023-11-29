RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вступление в НАТО частями страны: украинцы выразили свое отношение к идее

Фото: вступление в НАТО только части Украины поддерживают только 40% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны государству, неприемлема для более половины опрошенных (53%) украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время 40% респондентов полностью или скорее поддерживают такую идею. Относительно чаще на такой шаг готовы пойти жители западных регионов и столицы и среднего возраста. Между тем жители востока, центра и юга, а также старшие поддерживают эту идею меньше.

Даже среди сторонников вступления Украины в НАТО эту идею поддерживают только 44%, в то время как 51% против.

Напомним, в августе глава аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина якобы может присоединиться к НАТО, отказавшись от оккупированных Россией территорий. Позже Йенсен заявил, что его слова были ошибкой.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 года среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, по состоянию на конец ноября 78% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС в случае проведения такого референдума, что несколько меньше, чем в июле этого года (85%). Поддержка вступления государства в НАТО имеет тенденцию к снижению и составляет 77% (в июле было 83%).

По данным опроса КМИС, 54% украинцев считают, что сейчас больше приоритет - членство в НАТО. Предпочитают членство в ЕС - 24% респондентов. Два наибольших мотива вступления Украины в ЕС - это обеспечение долгосрочной безопасности (59%) и экономических перспектив (57%).

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО