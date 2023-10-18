Українці визначилися, що є більшим пріоритетом: вступ до ЄС чи до НАТО

Хоча абсолютна більшість українців підтримують вступ і в ЄС, і в НАТО, проте членство у Північно-атлантичному альянсі є більш важливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

Так, 54% українців вважають, що наразі більший пріоритет – членство в НАТО. Віддають перевагу членству в ЄС - 24%. Решта респондентів або відповіли "ні те, ні інше" або не змогли взагалі відповісти.

При цьому у всіх регіонах більше тих, хто віддає перевагу НАТО перед ЄС.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, результати опитування цілком очікувано показують пріоритетність для України гарантування безпеки і економічного розвитку, що є найбільшими драйверами підтримки євроінтеграції.

"Водночас пріоритетність між ЄС і НАТО показує, що топ-фактор - це все-таки безпека (і за іншими даними ми бачимо, що за рік значно зросло безальтернативне наполягання саме на вступі до НАТО)", - додав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 29 вересня - 9 жовтня 2023 року серед 1010 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.