Поступление в магистратуру или аспирантуру: как подготовиться к ЕВЭ
Абитуриенты могут готовиться к вступительным экзаменам в магистратуру или аспирантуру онлайн.
РБК-Украина рассказывает об этом со ссылкой на "Освіта.ua".
Так, абитуриенты, которые готовятся к поступлению в магистратуру или аспирантуру и будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) во время специальной сессии, могут тренироваться, используя прошлогодние тесты и демонстрационные варианты ЕВЭ.
Для получения степени магистра или PhD необходимо сдать ЕВЭ, включающий два основных блока: тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку.
Благодаря сервису ВНО-ОНЛАЙН поступающие могут качественно подготовиться к экзамену, используя тесты прошлых лет.
В разделе ВНО онлайн для магистратуры доступны все предварительные тестовые задания, которые сдавали поступающие, включая тесты общей учебной компетентности и иностранных языков (английский, испанский, немецкий, французский).
После выполнения каждого теста пользователи получают правильный ответ на все задания. Также доступен полный список тестовых заданий для подготовки по каждому предмету, позволяющий проверить свои знания в реальном времени.
Напомним, для поступления на магистратуру абитуриенты должны сдать Единый вступительный экзамен или Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ). Специальная сессия ЕВИ состоится с 12 по 14 сентября.
ЕВЭ является обязательным для поступления на любую специальность на основе уже полученной степени бакалавра, магистра или специалиста. Для специальностей в областях, таких как право, управление, международные отношения, журналистик, кроме ЕВЭ, нужно составить также ЕПВИ. Регистрация абитуриентов является необходимым условием для участия в этих экзаменах и последующего поступления на магистратуру.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что во время военного положения студенты могут получить отсрочку от мобилизации. Однако, если военнообязанный завершил обучение на бакалавриате и планирует поступить в аспирантуру, но еще не засчитан, он теоретически теряет право на отсрочку.
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