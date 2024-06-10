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Поступление на магистратуру 2024: какие специальности самые популярные среди абитуриентов

Украина, Понедельник 10 июня 2024 20:00
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Поступление на магистратуру 2024: какие специальности самые популярные среди абитуриентов Как проходит поступительная кампания на магистратуру (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине идет поступительная кампания на магистратуру. За время с 7 по 29 мая в приемные комиссии высшего образования обратились и получили экзаменационные листки более 245 000 потенциальных участников поступительных экзаменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО.

Самые популярные специальности среди поступающих

По количеству заявлений больше поступающие подавали на следующие специальности:

  • Управление и администрирование - 27 500
  • Педагогика и психология - 20 391
  • Информационные технологии - 17 246
  • Право и международное право - 13 858
  • Психология и социология - 9 747
  • Экономика и международная экономика - 9 448
  • Учет и финансы - 8 770
  • Политология и международные отношения - 2 994

Поступительная кампания на магистратуру 2024

На экзамены для поступления на магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 245 тысяч абитуриентов. В Украине экзамены будут сдавать 241 609 поступающих, а за границей - 3 796.

Если вы планируете поступать по этим специальностям, кроме единого вступительного экзамена (ЕВИ), вам нужно также сдать единое профессиональное поступительное испытание (ЕППИ):

  • 01 "Образование / Педагогика" (кроме специальности 017 "Физическая культура и спорт")
  • 05 "Социальные и поведенческие науки"
  • 06 "Журналистика"
  • 07 "Управление и администрирование"
  • 08 "Право"
  • 12 "Информационные технологии"
  • 24 "Сфера обслуживания"
  • 28 "Публичное управление и администрирование"
  • 29 "Международные отношения"

Те, кто сразу не определился с выбором специальности, регистрировались для прохождения ЕППИ из двух предметных направлений по выбору. Выбранные тесты они будут выполнять в разные изменения.

Каждый участник тестирования получает доступ к информационной странице по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанному в нем.

Участники, участвующие в основной сессии, получат приглашения-пропуска с датой, временем и местом проведения тестирования до 17 июня.

Те, кто не смогли зарегистрироваться для прохождения ЕППИ/ЕВИ во время основного периода регистрации, могут сделать в дополнительный период 17-21 июня.

Раньше мы рассказывали, что изменится для детей и родителей в соответствии с новым законом о дошкольном образовании.

Читайте также, как написать мотивационное письмо для успешного вступления.

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