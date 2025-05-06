UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Вступ до ліцеїв МВС: нові пільги для дітей захисників уже діють

Фото: Урок "Захист України" (Волинський ТЦК та СП)
Автор: Ірина Гамерська

До ліцеїв МВС у новому навчальному році зможуть вступити ще більше дітей захисників і захисниць. Перелік пільгових категорій для вступників буде розширено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Тепер навчатися в ліцеях МВС зможуть також діти:

  • чиї піклувальники, один із прийомних батьків або батьків-вихователів загинули, зникли безвісти за особливих обставин, потрапили в полон або отримали інвалідність внаслідок травми чи хвороби під час виконання службових обов’язків;
  • рідних братів або сестер яких спіткала одна з вищезгаданих обставин.

Де можна навчатися

На навчання запрошують дітей військових, поліцейських, рятувальників та інших працівників сил безпеки й оборони, які брали або беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, у таких містах:

  • Київ;
  • Вінниця;
  • Дніпро;
  • Кривий Ріг;
  • Івано-Франківськ.

Подати заявку на вступ можна за цим посиланням.

Які документи потрібні для вступу

Щоб подати заяву на вступ, необхідні наступні документи:

  • заява про направлення на навчання;
  • анкета кандидата на зарахування до ліцею;
  • автобіографія;
  • свідоцтво про народження (копія);
  • паспорт (копія, якщо є);
  • довідка про місце проживання;
  • ідентифікаційний код (копія);
  • психолого-педагогічна характеристика із закладу загальної середньої освіти (за наявності);
  • свідоцтво/довідка про успішність (за попередній/поточний рік);
  • дипломи, грамоти, документи про інші досягнення (копії, за наявності);
  • карта профілактичних щеплень (копія);
  • направлення на зарахування;
  • 6 фото 3х4;
  • копія одного з документів, що підтверджує право на вступ (свідоцтво про смерть батьків (одного з батьків), рішення суду про оголошення батьків (одного з батьків) померлими, зниклими безвісти (витяг з ЄРДР), документ про загибель/смерть батьків під час виконання службових обов'язків; документ про інвалідність батьків (одного з батьків); довідка про безпосередню участь у бойових діях батьків (одного з батьків) тощо).

Ознайомитися детальніше з умовами вступу можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін погодив експериментальний проєкт державної допомоги для навчання дітей захисників України. Очікується, що до 2026 року фінансування надаватиметься з держбюджету. Отримати її зможуть громадяни України, які навчаються у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниВступна кампанія