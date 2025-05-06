Вступ до ліцеїв МВС: нові пільги для дітей захисників уже діють

До ліцеїв МВС у новому навчальному році зможуть вступити ще більше дітей захисників і захисниць. Перелік пільгових категорій для вступників буде розширено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Тепер навчатися в ліцеях МВС зможуть також діти:
На навчання запрошують дітей військових, поліцейських, рятувальників та інших працівників сил безпеки й оборони, які брали або беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, у таких містах:
Подати заявку на вступ можна за цим посиланням.
Щоб подати заяву на вступ, необхідні наступні документи:
Ознайомитися детальніше з умовами вступу можна за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно Кабмін погодив експериментальний проєкт державної допомоги для навчання дітей захисників України. Очікується, що до 2026 року фінансування надаватиметься з держбюджету. Отримати її зможуть громадяни України, які навчаються у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності.
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