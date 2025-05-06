Вступ до ліцеїв МВС: нові пільги для дітей захисників уже діють

Тепер навчатися в ліцеях МВС зможуть також діти:

чиї піклувальники, один із прийомних батьків або батьків-вихователів загинули, зникли безвісти за особливих обставин, потрапили в полон або отримали інвалідність внаслідок травми чи хвороби під час виконання службових обов’язків;

рідних братів або сестер яких спіткала одна з вищезгаданих обставин.

Де можна навчатися

На навчання запрошують дітей військових, поліцейських, рятувальників та інших працівників сил безпеки й оборони, які брали або беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, у таких містах:

Київ;

Вінниця;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Івано-Франківськ.

Подати заявку на вступ можна за цим посиланням.

Які документи потрібні для вступу

Щоб подати заяву на вступ, необхідні наступні документи:

заява про направлення на навчання;

анкета кандидата на зарахування до ліцею;

автобіографія;

свідоцтво про народження (копія);

паспорт (копія, якщо є);

довідка про місце проживання;

ідентифікаційний код (копія);

психолого-педагогічна характеристика із закладу загальної середньої освіти (за наявності);

свідоцтво/довідка про успішність (за попередній/поточний рік);

дипломи, грамоти, документи про інші досягнення (копії, за наявності);

карта профілактичних щеплень (копія);

направлення на зарахування;

6 фото 3х4;

копія одного з документів, що підтверджує право на вступ (свідоцтво про смерть батьків (одного з батьків), рішення суду про оголошення батьків (одного з батьків) померлими, зниклими безвісти (витяг з ЄРДР), документ про загибель/смерть батьків під час виконання службових обов'язків; документ про інвалідність батьків (одного з батьків); довідка про безпосередню участь у бойових діях батьків (одного з батьків) тощо).

Ознайомитися детальніше з умовами вступу можна за посиланням.