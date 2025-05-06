Поступление в лицеи МВД: новые льготы для детей защитников уже действуют

Теперь учиться в лицеях МВД смогут также дети:

чьи попечители, один из приемных родителей или родителей-воспитателей погибли, пропали без вести при особых обстоятельствах, попали в плен или получили инвалидность вследствие травмы или болезни при исполнении служебных обязанностей;

родных братьев или сестер которых постигло одно из вышеупомянутых обстоятельств.

Где можно учиться

На обучение приглашают детей военных, полицейских, спасателей и других работников сил безопасности и обороны, которые принимали или принимают участие в отпоре вооруженной агрессии РФ, в таких городах:

Киев;

Винница;

Днепр;

Кривой Рог;

Ивано-Франковск.

Подать заявку на поступление можно по этой ссылке.

Какие документы нужны для поступления

Чтобы подать заявление на поступление, необходимы следующие документы:

заявление о направлении на обучение;

анкета кандидата на зачисление в лицей;

автобиография;

свидетельство о рождении (копия);

паспорт (копия, если есть);

справка о месте проживания;

идентификационный код (копия);

психолого-педагогическая характеристика из учреждения общего среднего образования (при наличии);

свидетельство/справка об успеваемости (за предыдущий/текущий год);

дипломы, грамоты, документы о других достижениях (копии, при наличии);

карта профилактических прививок (копия);

направление на зачисление;

6 фото 3х4;

копия одного из документов, подтверждающих право на поступление (свидетельство о смерти родителей (одного из родителей), решение суда об объявлении родителей (одного из родителей) умершими, пропавшими без вести (выписка из ЕРДР), документ о гибели/смерти родителей при исполнении служебных обязанностей; документ об инвалидности родителей (одного из родителей); справка о непосредственном участии в боевых действиях родителей (одного из родителей) и т.д.).

Ознакомиться подробнее с условиями поступления можно по ссылке.