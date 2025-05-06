Поступление в лицеи МВД: новые льготы для детей защитников уже действуют

В лицеи МВД в новом учебном году смогут поступить еще больше детей защитников и защитниц. Перечень льготных категорий для поступающих будет расширен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Теперь учиться в лицеях МВД смогут также дети:
На обучение приглашают детей военных, полицейских, спасателей и других работников сил безопасности и обороны, которые принимали или принимают участие в отпоре вооруженной агрессии РФ, в таких городах:
Подать заявку на поступление можно по этой ссылке.
Чтобы подать заявление на поступление, необходимы следующие документы:
Ознакомиться подробнее с условиями поступления можно по ссылке.
Напомним, недавно Кабмин согласовал экспериментальный проект государственной помощи для обучения детей защитников Украины. Ожидается, что до 2026 года финансирование будет предоставляться из госбюджета. Получить ее смогут граждане Украины, которые учатся в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования всех форм собственности.
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