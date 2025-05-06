Вступ до ліцеїв МВС: нові пільги для дітей захисників уже діють
До ліцеїв МВС у новому навчальному році зможуть вступити ще більше дітей захисників і захисниць. Перелік пільгових категорій для вступників буде розширено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Тепер навчатися в ліцеях МВС зможуть також діти:
- чиї піклувальники, один із прийомних батьків або батьків-вихователів загинули, зникли безвісти за особливих обставин, потрапили в полон або отримали інвалідність внаслідок травми чи хвороби під час виконання службових обов’язків;
- рідних братів або сестер яких спіткала одна з вищезгаданих обставин.
Де можна навчатися
На навчання запрошують дітей військових, поліцейських, рятувальників та інших працівників сил безпеки й оборони, які брали або беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, у таких містах:
- Київ;
- Вінниця;
- Дніпро;
- Кривий Ріг;
- Івано-Франківськ.
Подати заявку на вступ можна за цим посиланням.
Які документи потрібні для вступу
Щоб подати заяву на вступ, необхідні наступні документи:
- заява про направлення на навчання;
- анкета кандидата на зарахування до ліцею;
- автобіографія;
- свідоцтво про народження (копія);
- паспорт (копія, якщо є);
- довідка про місце проживання;
- ідентифікаційний код (копія);
- психолого-педагогічна характеристика із закладу загальної середньої освіти (за наявності);
- свідоцтво/довідка про успішність (за попередній/поточний рік);
- дипломи, грамоти, документи про інші досягнення (копії, за наявності);
- карта профілактичних щеплень (копія);
- направлення на зарахування;
- 6 фото 3х4;
- копія одного з документів, що підтверджує право на вступ (свідоцтво про смерть батьків (одного з батьків), рішення суду про оголошення батьків (одного з батьків) померлими, зниклими безвісти (витяг з ЄРДР), документ про загибель/смерть батьків під час виконання службових обов'язків; документ про інвалідність батьків (одного з батьків); довідка про безпосередню участь у бойових діях батьків (одного з батьків) тощо).
Ознайомитися детальніше з умовами вступу можна за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно Кабмін погодив експериментальний проєкт державної допомоги для навчання дітей захисників України. Очікується, що до 2026 року фінансування надаватиметься з держбюджету. Отримати її зможуть громадяни України, які навчаються у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності.
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