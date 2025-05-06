Поступление в лицеи МВД: новые льготы для детей защитников уже действуют
В лицеи МВД в новом учебном году смогут поступить еще больше детей защитников и защитниц. Перечень льготных категорий для поступающих будет расширен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Теперь учиться в лицеях МВД смогут также дети:
- чьи попечители, один из приемных родителей или родителей-воспитателей погибли, пропали без вести при особых обстоятельствах, попали в плен или получили инвалидность вследствие травмы или болезни при исполнении служебных обязанностей;
- родных братьев или сестер которых постигло одно из вышеупомянутых обстоятельств.
Где можно учиться
На обучение приглашают детей военных, полицейских, спасателей и других работников сил безопасности и обороны, которые принимали или принимают участие в отпоре вооруженной агрессии РФ, в таких городах:
- Киев;
- Винница;
- Днепр;
- Кривой Рог;
- Ивано-Франковск.
Подать заявку на поступление можно по этой ссылке.
Какие документы нужны для поступления
Чтобы подать заявление на поступление, необходимы следующие документы:
- заявление о направлении на обучение;
- анкета кандидата на зачисление в лицей;
- автобиография;
- свидетельство о рождении (копия);
- паспорт (копия, если есть);
- справка о месте проживания;
- идентификационный код (копия);
- психолого-педагогическая характеристика из учреждения общего среднего образования (при наличии);
- свидетельство/справка об успеваемости (за предыдущий/текущий год);
- дипломы, грамоты, документы о других достижениях (копии, при наличии);
- карта профилактических прививок (копия);
- направление на зачисление;
- 6 фото 3х4;
- копия одного из документов, подтверждающих право на поступление (свидетельство о смерти родителей (одного из родителей), решение суда об объявлении родителей (одного из родителей) умершими, пропавшими без вести (выписка из ЕРДР), документ о гибели/смерти родителей при исполнении служебных обязанностей; документ об инвалидности родителей (одного из родителей); справка о непосредственном участии в боевых действиях родителей (одного из родителей) и т.д.).
Ознакомиться подробнее с условиями поступления можно по ссылке.
Напомним, недавно Кабмин согласовал экспериментальный проект государственной помощи для обучения детей защитников Украины. Ожидается, что до 2026 года финансирование будет предоставляться из госбюджета. Получить ее смогут граждане Украины, которые учатся в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования всех форм собственности.
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