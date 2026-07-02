Вступ до коледжів 2026: як подати заявку та що потрібно знати абітурієнтам

Головне: Дедлайни: Подати заяву на вступ до професійного коледжу потрібно до 1 вересня.

Подати заяву на вступ до професійного коледжу потрібно до 1 вересня. Умови відбору: Складання НМТ не вимагається - кожен заклад самостійно визначає порядок проведення співбесід або вступних випробувань.

Складання НМТ не вимагається - кожен заклад самостійно визначає порядок проведення співбесід або вступних випробувань. Як подати: Особисто у закладі або онлайн через електронний кабінет в ЄДЕБО.

Особисто у закладі або онлайн через електронний кабінет в ЄДЕБО. Фінансування: Доступні бюджетні місця (державне/регіональне замовлення) та навчання за контрактом.

Доступні бюджетні місця (державне/регіональне замовлення) та навчання за контрактом. Військовий облік: Чоловіки призовного віку обов’язково мають додати до пакета документів копію військово-облікового документа.

Чоловіки призовного віку обов’язково мають додати до пакета документів копію військово-облікового документа. Стипендії: Студенти можуть отримувати стипендіальні виплати (від 1250 грн) та за необхідності проживати в гуртожитку.

Головне про вступну кампанію

Для вступу до профтехів складання національного мультипредметного тесту (НМТ) не є обов’язковим. Кожен заклад самостійно визначає умови відбору, тому абітурієнтам, як правило, слід готуватися до співбесіди або вступних випробувань.

Дедлайн: Подати заяву необхідно до 1 вересня.

Подати заяву необхідно до 1 вересня. Як подати: Особисто у закладі освіти або дистанційно через електронний кабінет в ЄДЕБО.

Особисто у закладі освіти або дистанційно через електронний кабінет в ЄДЕБО. Фінансування: Можна претендувати на місця державного чи регіонального замовлення або ж обрати навчання за контрактом.

Перелік документів

Стандартний пакет для вступу включає:

заяву;

документ про освіту з додатком;

медичну довідку;

фотокартки;

копію документа, що посвідчує особу;

документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).

Важливо: Військовозобов'язані вступники додатково мають надати копію військово-облікового документа (військовий квиток, тимчасове посвідчення або посвідчення про приписку до призовної дільниці).

Терміни та умови навчання

Тривалість навчання варіюється від 6 місяців до 3 років - термін залежить від обраної професії, базової освіти вступника та вже наявної кваліфікації.

Студентам професійних коледжів доступне проживання в гуртожитках, а також виплата стипендії (розмір стартує від 1250 грн).