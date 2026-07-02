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Вступ до коледжів 2026: як подати заявку та що потрібно знати абітурієнтам

13:14 02.07.2026 Чт
2 хв
Які документи слід підготувати?
aimg Василина Копитко
Для вступу у коледж НМТ не потрібно складати (фото: Getty Images)

В Україні стартувала вступна кампанія до закладів професійної освіти. Цьогоріч до коледжів можуть вступати як випускники 9 та 11 класів, так і дорослі, які прагнуть змінити фах або здобути нову професію.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Головне:

  • Дедлайни: Подати заяву на вступ до професійного коледжу потрібно до 1 вересня.
  • Умови відбору: Складання НМТ не вимагається - кожен заклад самостійно визначає порядок проведення співбесід або вступних випробувань.
  • Як подати: Особисто у закладі або онлайн через електронний кабінет в ЄДЕБО.
  • Фінансування: Доступні бюджетні місця (державне/регіональне замовлення) та навчання за контрактом.
  • Військовий облік: Чоловіки призовного віку обов’язково мають додати до пакета документів копію військово-облікового документа.
  • Стипендії: Студенти можуть отримувати стипендіальні виплати (від 1250 грн) та за необхідності проживати в гуртожитку.

Головне про вступну кампанію

Для вступу до профтехів складання національного мультипредметного тесту (НМТ) не є обов’язковим. Кожен заклад самостійно визначає умови відбору, тому абітурієнтам, як правило, слід готуватися до співбесіди або вступних випробувань.

  • Дедлайн: Подати заяву необхідно до 1 вересня.
  • Як подати: Особисто у закладі освіти або дистанційно через електронний кабінет в ЄДЕБО.
  • Фінансування: Можна претендувати на місця державного чи регіонального замовлення або ж обрати навчання за контрактом.

Перелік документів

Стандартний пакет для вступу включає:

  • заяву;
  • документ про освіту з додатком;
  • медичну довідку;
  • фотокартки;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).

Важливо: Військовозобов'язані вступники додатково мають надати копію військово-облікового документа (військовий квиток, тимчасове посвідчення або посвідчення про приписку до призовної дільниці).

Терміни та умови навчання

Тривалість навчання варіюється від 6 місяців до 3 років - термін залежить від обраної професії, базової освіти вступника та вже наявної кваліфікації.

Студентам професійних коледжів доступне проживання в гуртожитках, а також виплата стипендії (розмір стартує від 1250 грн).

Читайте також про те, що в коледжах анонсували масштабне перезавантаження. Воно торкнеться і навчальних планів, і технічної бази.

Раніше ми писали про те, що в Україні у всіх закладах фахової передвищої та професійно-технічної освіти створять наглядові ради з представників бізнесу та роботодавців.

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