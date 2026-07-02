Вступ до коледжів 2026: як подати заявку та що потрібно знати абітурієнтам

В Україні стартувала вступна кампанія до закладів професійної освіти. Цьогоріч до коледжів можуть вступати як випускники 9 та 11 класів, так і дорослі, які прагнуть змінити фах або здобути нову професію.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
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Для вступу до профтехів складання національного мультипредметного тесту (НМТ) не є обов’язковим. Кожен заклад самостійно визначає умови відбору, тому абітурієнтам, як правило, слід готуватися до співбесіди або вступних випробувань.
Стандартний пакет для вступу включає:
Важливо: Військовозобов'язані вступники додатково мають надати копію військово-облікового документа (військовий квиток, тимчасове посвідчення або посвідчення про приписку до призовної дільниці).
Тривалість навчання варіюється від 6 місяців до 3 років - термін залежить від обраної професії, базової освіти вступника та вже наявної кваліфікації.
Студентам професійних коледжів доступне проживання в гуртожитках, а також виплата стипендії (розмір стартує від 1250 грн).
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