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Поступление в колледжи 2026: как подать заявку и что нужно знать абитуриентам

13:14 02.07.2026 Чт
2 мин
Какие документы необходимо подготовить?
aimg Василина Копытко
Для поступления в колледж НМТ не требуется сдавать (фото: Getty Images)

В Украине стартовала вступительная кампания в заведения профессионального образования. В этом году в колледжи могут поступать как выпускники 9 и 11 классов, так и взрослые, стремящиеся сменить профессию или получить новую профессию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Главное:

  • Дедлайн: Подать заявление на поступление в профессиональный колледж нужно до 1 сентября.
  • Условия отбора: Сдача НМТ не требуется - каждое заведение самостоятельно определяет порядок проведения собеседований или вступительных экзаменов.
  • Как подать: Лично в заведении или онлайн через электронный кабинет в ЕДЕБО.
  • Финансирование: Доступные бюджетные места (государственный/региональный заказ) и обучение по контракту.
  • Военный учет: Мужчины призывного возраста обязательно должны добавить в пакет документов копию военно-учетного документа.
  • Стипендии: Студенты могут получать стипендиальные выплаты (от 1250 грн) и при необходимости проживать в общежитии.

Главное о вступительной кампании

Для поступления в профтехи сдавать национального мультипредметного теста (НМТ) не обязательно. Каждое заведение самостоятельно определяет условия отбора, поэтому абитуриентам, как правило, следует готовиться к собеседованию или вступительным испытаниям.

  • Дедлайн: Подать заявление необходимо до 1 сентября.
  • Как подать: Лично в учебном заведении или дистанционно через электронный кабинет в ЕГЕБО.
  • Финансирование: Можно претендовать на места государственного или регионального заказа или выбрать обучение по контракту.

Список документов

Стандартный пакет для поступления включает:

  • заявление;
  • документ об образовании с приложением;
  • медицинскую справку;
  • фотографии;
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

Важно: Военнообязанные поступающие дополнительно должны предоставить копию военно-учетного документа (военный билет, временное удостоверение или удостоверение о приписке к призывному участку).

Сроки и условия обучения

Продолжительность обучения варьируется от 6 месяцев до 3 лет - срок зависит от выбранной профессии, базового образования поступающего и уже имеющейся квалификации.

Студентам профессиональных колледжей доступно проживание в общежитиях, а также выплата стипендии (размер стартует от 1250 грн.).

Читайте также о том, что в колледжах анонсировали масштабную перезагрузку. Она коснется и учебных планов, и технической базы.

Ранее мы писали о том, что в Украине во всех учреждениях профессионального высшего и профессионально-технического образования создадут наблюдательные советы из представителей бизнеса и работодателей.

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