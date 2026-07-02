Поступление в колледжи 2026: как подать заявку и что нужно знать абитуриентам

В Украине стартовала вступительная кампания в заведения профессионального образования. В этом году в колледжи могут поступать как выпускники 9 и 11 классов, так и взрослые, стремящиеся сменить профессию или получить новую профессию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Для поступления в профтехи сдавать национального мультипредметного теста (НМТ) не обязательно. Каждое заведение самостоятельно определяет условия отбора, поэтому абитуриентам, как правило, следует готовиться к собеседованию или вступительным испытаниям.
Стандартный пакет для поступления включает:
Важно: Военнообязанные поступающие дополнительно должны предоставить копию военно-учетного документа (военный билет, временное удостоверение или удостоверение о приписке к призывному участку).
Продолжительность обучения варьируется от 6 месяцев до 3 лет - срок зависит от выбранной профессии, базового образования поступающего и уже имеющейся квалификации.
Студентам профессиональных колледжей доступно проживание в общежитиях, а также выплата стипендии (размер стартует от 1250 грн.).
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