Поступление в колледжи 2026: как подать заявку и что нужно знать абитуриентам

Главное: Дедлайн: Подать заявление на поступление в профессиональный колледж нужно до 1 сентября.

Подать заявление на поступление в профессиональный колледж нужно до 1 сентября. Условия отбора: Сдача НМТ не требуется - каждое заведение самостоятельно определяет порядок проведения собеседований или вступительных экзаменов.

Сдача НМТ не требуется - каждое заведение самостоятельно определяет порядок проведения собеседований или вступительных экзаменов. Как подать: Лично в заведении или онлайн через электронный кабинет в ЕДЕБО.

Лично в заведении или онлайн через электронный кабинет в ЕДЕБО. Финансирование: Доступные бюджетные места (государственный/региональный заказ) и обучение по контракту.

Доступные бюджетные места (государственный/региональный заказ) и обучение по контракту. Военный учет: Мужчины призывного возраста обязательно должны добавить в пакет документов копию военно-учетного документа.

Мужчины призывного возраста обязательно должны добавить в пакет документов копию военно-учетного документа. Стипендии: Студенты могут получать стипендиальные выплаты (от 1250 грн) и при необходимости проживать в общежитии.

Главное о вступительной кампании

Для поступления в профтехи сдавать национального мультипредметного теста (НМТ) не обязательно. Каждое заведение самостоятельно определяет условия отбора, поэтому абитуриентам, как правило, следует готовиться к собеседованию или вступительным испытаниям.

Дедлайн: Подать заявление необходимо до 1 сентября.

Подать заявление необходимо до 1 сентября. Как подать: Лично в учебном заведении или дистанционно через электронный кабинет в ЕГЕБО.

Лично в учебном заведении или дистанционно через электронный кабинет в ЕГЕБО. Финансирование: Можно претендовать на места государственного или регионального заказа или выбрать обучение по контракту.

Список документов

Стандартный пакет для поступления включает:

заявление;

документ об образовании с приложением;

медицинскую справку;

фотографии;

копию документа, удостоверяющего личность;

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

Важно: Военнообязанные поступающие дополнительно должны предоставить копию военно-учетного документа (военный билет, временное удостоверение или удостоверение о приписке к призывному участку).

Сроки и условия обучения

Продолжительность обучения варьируется от 6 месяцев до 3 лет - срок зависит от выбранной профессии, базового образования поступающего и уже имеющейся квалификации.

Студентам профессиональных колледжей доступно проживание в общежитиях, а также выплата стипендии (размер стартует от 1250 грн.).