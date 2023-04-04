UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вступ Фінляндії в НАТО - це є чіткий сигнал про необхідність членства України, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Вступ Фінляндії до НАТО дає чіткий сигнал про те, що необхідне й членство України в Альянсі. Це питання ми сьогодні піднімемо під час переговорів у Брюселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби в Брюсселі.

За його словами, повноправне членство України в НАТО є найкращим способом гарантувати стратегічну безпеку всього євроатлантичного простору, "в цьому зацікавлена як наша держава, так і весь Північноатлантичний альянс".

"Україна і НАТО потребують одне одного. Немає кращого рішення для гарантування стратегічної безпеки євроатлантичного простору, ніж повноправне членство України в Альянсі", - заявив Кулеба.

Міністр своєю чергою висловив окрему вдячність Генеральному секретареві за скликання Комісії Україна-НАТО.

“Проведення Комісії Україна НАТО є не лише символічною, але і важливою з політичної та практичної точки зору подією", - каже Кулеба.

Глава МЗС підкреслив - основна мета переговорів сьогодні - пришвидшення постачання військової допомоги, яка вже була обіцяна Україні, насамперед артилерійських боєприпасів, броньованих машин, і всього, що Україна потребує для успішного контрнаступу.

"Ми також обговоримо стратегічні плани з забезпечення стабільної підтримки України з боку держав-членів НАТО”, - сказав міністр.

Кулеба привітав Фінляндію зі вступом до НАТО і наголосив, що Україна переслідує аналогічну мету.

"Однією з основних тем переговорів сьогодні буде членство України в НАТО. Сьогодні ми всі вітаємо вступ Фінляндії, який надсилає чіткий сигнал: прийшов час переглянути старі стратегії і переконання. Немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки в цілому, аніж членство України в Альянсі", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, що на сьогодні в Брюсселі запланована офіційна церемонія щодо приєднання Фінляндії в НАТО.

Додамо, крім того, сьогодні зустрічається комісія НАТО - Україна, під час якої союзники разом з українською стороною обговорять подальшу підтримку Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОБрюссельДмитро КулебаФинляндия