Вступ Фінляндії в НАТО - це є чіткий сигнал про необхідність членства України, - Кулеба

За його словами, повноправне членство України в НАТО є найкращим способом гарантувати стратегічну безпеку всього євроатлантичного простору, "в цьому зацікавлена як наша держава, так і весь Північноатлантичний альянс".

"Україна і НАТО потребують одне одного. Немає кращого рішення для гарантування стратегічної безпеки євроатлантичного простору, ніж повноправне членство України в Альянсі", - заявив Кулеба.

Міністр своєю чергою висловив окрему вдячність Генеральному секретареві за скликання Комісії Україна-НАТО.

“Проведення Комісії Україна НАТО є не лише символічною, але і важливою з політичної та практичної точки зору подією", - каже Кулеба.

Глава МЗС підкреслив - основна мета переговорів сьогодні - пришвидшення постачання військової допомоги, яка вже була обіцяна Україні, насамперед артилерійських боєприпасів, броньованих машин, і всього, що Україна потребує для успішного контрнаступу.

"Ми також обговоримо стратегічні плани з забезпечення стабільної підтримки України з боку держав-членів НАТО”, - сказав міністр.

Кулеба привітав Фінляндію зі вступом до НАТО і наголосив, що Україна переслідує аналогічну мету.

"Однією з основних тем переговорів сьогодні буде членство України в НАТО. Сьогодні ми всі вітаємо вступ Фінляндії, який надсилає чіткий сигнал: прийшов час переглянути старі стратегії і переконання. Немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки в цілому, аніж членство України в Альянсі", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, що на сьогодні в Брюсселі запланована офіційна церемонія щодо приєднання Фінляндії в НАТО.

Додамо, крім того, сьогодні зустрічається комісія НАТО - Україна, під час якої союзники разом з українською стороною обговорять подальшу підтримку Києва.