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Вступление Финляндии в НАТО - это четкий сигнал о необходимости членства Украины, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Вступление Финляндии в НАТО дает четкий сигнал о том, что необходимо и членство Украины в Альянсе. Этот вопрос мы поднимем сегодня во время переговоров в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы в Брюсселе.

По его словам, полноправное членство Украины в НАТО является лучшим способом обеспечить стратегическую безопасность всего евроатлантического пространства, "в этом заинтересовано как наше государство, так и весь Североатлантический альянс".

"Украина и НАТО нуждаются в друге. Нет лучшего решения для обеспечения стратегической безопасности евроатлантического пространства, чем полноправное членство Украины в Альянсе", - заявил Кулеба.

Министр в свою очередь выразил особую благодарность Генеральному секретарю за созыв Комиссии Украина-НАТО.

"Проведение Комиссии Украина НАТО является не только символическим, но и важным с политической и практической точки зрения событием", - говорит Кулеба.

Глава МИД подчеркнул - основная цель переговоров сегодня - ускорение поставок военной помощи, которая уже была обещана Украине, прежде всего артиллерийских боеприпасов, бронированных машин, и всего, что Украина нуждается в успешном контрнаступлении.

"Мы также обсудим стратегические планы по обеспечению стабильной поддержки Украины со стороны государств-членов НАТО", - сказал министр.

Кулеба поздравил Финляндию с вступлением в НАТО и подчеркнул, что Украина преследует аналогичные цели.

"Одной из основных тем переговоров сегодня будет членство Украины в НАТО. Сегодня мы все приветствуем вступление Финляндии, которое посылает четкий сигнал: пришло время пересмотреть старые стратегии и убеждения. Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем членство Украины в Альянсе", - резюмировал глава МИД.

Напомним, что на сегодняшний день в Брюсселе запланирована официальная церемония по присоединению Финляндии в НАТО.

Кроме того, сегодня встречается комиссия НАТО-Украина, в ходе которой союзники вместе с украинской стороной обсудят дальнейшую поддержку Киева.

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