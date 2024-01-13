Вступ до ЄС, ППО й не тільки. Кулеба зустрівся з головою МЗС Франції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з французьким колегою Стефаном Сежурне. Останній прибув сьогодні, 13 січня, з візитом до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу під час його спільної пресконференції з французьким колегою.
Про що говорили:
"Цей календар дуже чіткий, потрібно запорядкувати офіційний скринінг України, потрібно ухвалити рішення про затвердження переговорної рамки, дати проведення міжурядової конференції й потрібно провести першу міжурядову конференцію. Це питання повністю резонує у мого французького колеги й ми домовились, що Франція буде підтримувати не просто інтеграцію в ЄС, а дотримання конкретних строків на цьому шляху", - зауважив Кулеба.
"Ми розуміємо, що й там, й там є певні юридичні застереження. Але ми готові шукати розумні та збалансовані рішення для того, щоб реалізувати обидві ці ініціативи", - додав Кулеба.
Сьогодні, 13 січня, до України прибув з візитом новий голова Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне. За його словами, допомога Парижу буде довгостроковою, а його візит лише підтверджує це. Також очікується, що він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Спочатку візит в Україну був запланований з ексміністром Катрін Колоною, втім Сежурне було нещодавно призначено на її посаду.
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