Вступ до ЄС, ППО й не тільки. Кулеба зустрівся з головою МЗС Франції

Про що говорили:

Кулеба подякував Сежурне за всебічну підтримку України, зокрема в посиленні протиповітряної оборони. Обговорили подальші поставки систем та ракет для захисту українського неба, зокрема дронів;

міністри скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО. Також обговорили календар між січнем та кінцем червня під час якого мають відбутись конкретні кроки на шляху до членства України до Європейського союзу;

"Цей календар дуже чіткий, потрібно запорядкувати офіційний скринінг України, потрібно ухвалити рішення про затвердження переговорної рамки, дати проведення міжурядової конференції й потрібно провести першу міжурядову конференцію. Це питання повністю резонує у мого французького колеги й ми домовились, що Франція буде підтримувати не просто інтеграцію в ЄС, а дотримання конкретних строків на цьому шляху", - зауважив Кулеба.

голова МЗС України подякував колезі за підтримку ухвалення рішення щодо створення українського фонду в ЄС обсягом 50 млрд євро;

домовились працювати над подальшим залученням країн Африки, Азії та Латинської Америки до Формули миру президента Володимира Зеленського;

обговорили оборонну співпрацю між країнами. Домовились працювати над створенням максимально сприятливих умов для взаємодії між оборонними компаніями в юридичній сфері. Зокрема працюватимуть над цим на рівні ЄС;

порушили питання заморожених активів Росії, а також створення спеціального трибуналу для покарання країни-терориста.

"Ми розуміємо, що й там, й там є певні юридичні застереження. Але ми готові шукати розумні та збалансовані рішення для того, щоб реалізувати обидві ці ініціативи", - додав Кулеба.

Візит голови МЗС Франції до Києва

Сьогодні, 13 січня, до України прибув з візитом новий голова Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне. За його словами, допомога Парижу буде довгостроковою, а його візит лише підтверджує це. Також очікується, що він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Спочатку візит в Україну був запланований з ексміністром Катрін Колоною, втім Сежурне було нещодавно призначено на її посаду.