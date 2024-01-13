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Вступление в ЕС, ПВО и не только. Кулеба встретился с главой МИД Франции

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с французским коллегой Стефаном Сежурне. Последний прибыл сегодня, 13 января, с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу во время его совместной пресс-конференции с французским коллегой.

О чем говорили: 

  • Кулеба поблагодарил Сежурне за всестороннюю поддержку Украины, в частности в усилении противовоздушной обороны. Обсудили дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, в частности дронов;
  • министры скоординировали шаги на пути к Вашингтонскому саммиту НАТО. Также обсудили календарь между январем и концом июня во время которого должны состояться конкретные шаги на пути к членству Украины в Европейский союз;

"Этот календарь очень четкий, нужно упорядочить официальный скрининг Украины, нужно принять решение об утверждении переговорной рамки и даты проведения межправительственной конференции и нужно провести первую межправительственную конференцию. Этот вопрос полностью резонирует у моего французского коллеги и мы договорились, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", - отметил Кулеба. 

  • глава МИД Украины поблагодарил коллегу за поддержку принятия решения о создании украинского фонда в ЕС объемом 50 млрд евро;
  • договорились работать над дальнейшим привлечением стран Африки, Азии и Латинской Америки к Формуле мира президента Владимира Зеленского; 
  • обсудили оборонное сотрудничество между странами. Договорились работать над созданием максимально благоприятных условий для взаимодействия между оборонными компаниями в юридической сфере. В частности будут работать над этим на уровне ЕС; 
  • подняли вопрос замороженных активов России, а также создание специального трибунала для наказания страны-террориста. 

"Мы понимаем, что и там, и там есть определенные юридические оговорки. Но мы готовы искать разумные и сбалансированные решения для того, чтобы реализовать обе эти инициативы", - добавил Кулеба. 

Визит главы МИД Франции в Киев

Сегодня, 13 января, в Украину прибыл с визитом новый глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне. По его словам, помощь Парижа будет долгосрочной, а его визит лишь подтверждает это. Также ожидается, что он встретится с президентом Владимиром Зеленским. 

Сначала визит в Украину был запланирован с экс-министром Катрин Колоной, впрочем, Сежурне был недавно назначен на ее должность.

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