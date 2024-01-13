Вступление в ЕС, ПВО и не только. Кулеба встретился с главой МИД Франции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с французским коллегой Стефаном Сежурне. Последний прибыл сегодня, 13 января, с визитом в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу во время его совместной пресс-конференции с французским коллегой.
О чем говорили:
"Этот календарь очень четкий, нужно упорядочить официальный скрининг Украины, нужно принять решение об утверждении переговорной рамки и даты проведения межправительственной конференции и нужно провести первую межправительственную конференцию. Этот вопрос полностью резонирует у моего французского коллеги и мы договорились, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", - отметил Кулеба.
"Мы понимаем, что и там, и там есть определенные юридические оговорки. Но мы готовы искать разумные и сбалансированные решения для того, чтобы реализовать обе эти инициативы", - добавил Кулеба.
Сегодня, 13 января, в Украину прибыл с визитом новый глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне. По его словам, помощь Парижа будет долгосрочной, а его визит лишь подтверждает это. Также ожидается, что он встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Сначала визит в Украину был запланирован с экс-министром Катрин Колоной, впрочем, Сежурне был недавно назначен на ее должность.
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