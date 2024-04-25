Вступ до ЄС під загрозою. Європарламент прийняв резолюцію щодо закону про іноагентів у Грузії

Скандальний грузинський закон

Нагадаємо, 18 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноагентів. Це вже друга спроба правлячої партії Грузії ухвалити подібний закон. Очікується, що друге читання відбудеться 30 квітня.

Дії парламенту викликали хвилю протестів у Тбілісі. Учасники акцій закликали не голосувати за закон у другому читанні.

Грузинський закон критикують не лише в ЄС. У НАТО назвали рішення парламенту Грузії "кроком назад" на шляху до Альянсу.

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